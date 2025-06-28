شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وكان الثنائي المصري، مصطفى عسل ونوران جوهر، تأهلا إلى هذا الدور حيث فازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 7-11, 11-4، كما فاز مصطفى عسل على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5.

وتلتقي نوران جوهر مع الأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية، فيما يواجه مصطفى عسل نظيره الويلزي جويل ميكين.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.