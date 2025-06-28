شكرا لقرائتكم خبر عن "العش" سر تأخير انتقال عمرو الجزار وبن شرقى من غزل المحلة إلى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مفاوضات مسئولي البنك الاهلى مع غزل المحلة بعض الأمور في الساعات القليلة الماضية بشأن انتقال عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقى لاعبى قلعة الفلاحين إلى البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن أبرز تلك الأمور، أن فريق غزل المحلة يحصل الموسم المقبل على خدمات أحمد العش مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى صفوف الجونة، ولكن اللاعب رفض الأمر في النهاية، ويرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى عقب التألق مع فريق الجونة الموسم الماضى.

وتستمر المفاوضات حاليا على المقابل المادى، حيث يرغب مسئولو غزل المحلة في الحصول على مبلغ قدره 40 مليون جنيه نظير انتقال الثنائى بواقع 25 مليون جنيه لعمرو الجزار و15 مليون جنيه لمحمد أشرف بن شرقى.

ويأتى ذلك بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى، الذى يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة مع الفريق وتحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس رابطة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ولفت البنك الأهلى الأنظار إليه خلال الموسم الماضي؛ بسبب العروض القوية التي قدمها أمام أندية القمة وتحقيقه الفوز على بيراميدز والتعادل أمام الزمالك والخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز في العديد من المباريات الصعبة.