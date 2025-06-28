شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 6 – 2025، فى مقدمتها: فيفا يخطر بيراميدز بتفاصيل المشاركة فى النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال.

فيفا يخطر بيراميدز بتفاصيل المشاركة فى النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال

تلقى نادي بيراميدز خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

شئون اللاعبين تدرس استدعاء زيزو والأهلى قبل البت فى شكوى الزمالك

تدرس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، استدعاء اللاعب أحمد مصطفى زيزو والنادى الأهلى لعقد جلسة استماع قبل البت فى شكوى الزمالك، حيث يقدم الطرفان ردهما على شكوى النادى الأبيض.

ريبيرو يطير إلى إسبانيا الأسبوع المقبل بعد مناقشة ملفات "الموسم الجديد" مع الأهلي

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، السفر إلى بلاده منتصف الأسبوع المقبل، من أجل قضاء إجازته السنوية برفقة أسرته مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 18 يومًا بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في أمريكا.

إمام عاشور يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من كسر عظمة الترقوة

بدأ إمام عاشور نجم خط وسط النادى الاهلى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للتعافى من الإصابة بكسر فى عظمة الترقوة بعد حصوله على راحة سلبية عدة أيام بسبب الجراحة.

شيكابالا يودع المثلوثى وشيفو: "أوضة اللبس" ستفقد الكثير فى غيابهما.. فيديو

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك على توديع ثنائى الفريق محمد عبد الشافى وحمزة المثلوثى بعد رحيلهما عن القلعة البيضاء.

الزمالك عن عبد الشافى: الانتماء والتاريخ.. شكرًا على كل لحظة كنت فيها قدوة

وجه نادي الزمالك الشكر لمحمد عبد الشافي لاعب فريق الكرة الأول، بعدما اعتزل اللاعب الساحرة المستديرة عقب التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب بيراميدز.

مودرن سبورت يضم محمد أبو جبل موسمين.. رسميًا

أعلن نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس انضمام محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين في صفقة انتقال حرة.