شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: جميعنا فخورون بأداء الأهلى فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كانت جيدة، ويجب علينا أن نكون فخورين بذلك.

وقال نادر السيد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة DMC: "ظهور النادي الأهلي في المونديال حدث كبير، ويجب أن نكون جميعا فخورين به".

وأضاف: "طموحات الجماهير كانت عالية على الأقل كانوا يتوقعون الوصول لدور الـ 16، وأداء الفريق بشكل عام مع مدرب جديد كان جيدًا، وقدموا مباريات جيدة باستثناء المباراة الثانية لم يظهروا بشكل أفضل، والتجارب بتعلم".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها كله زي بعضه، والكورة فيها قدرات وإمكانيات، وفيه لاعب بمليون ولاعب بـ60 مليون ولاعب بـ1000 جنيه".

واستطرد: "لاعبو الأهلي جيدون للغاية، ولكن على الجانب الآخر هناك لاعبون بملايين الملايين، إنتر ميامي به ميسي وسواريز، وإحنا علّينا من طموح الجماهير بشكل كبير، ويجب أن نكون سعداء بما قدمه الأهلي".

وبالحديث عن مستقبل نجله أحمد حارس مرمى باوك اليوناني، قال نادر السيد: "موقف أحمد مع باوك جيد للغاية، وهو يتدرب مع الفريق الأول خلال السنوات الماضية ويتبقى له عام في عقده، ولكن باوك أخبروه بأنه لن يشارك مع الفريق الأول، ولكنه جاهز للعب بشكل جيد".

وأتم: "نجلي طلب تسويق نفسه وتحديد النادي الذي يرغب في اللعب له وطموحه التواجد في فريق جيد، وهو لديه رغبة في اللعب للمنتخب".

واستكمل: "كان هناك حديث من جانب الزمالك للتعاقد مع نجلي مع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي في شهر يناير، والأمور مستمرة حتى الآن ولكن (مفيش أكشن)، طبعا بعد تعديل الأمور مع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد".

وأضاف: "هناك اهتمام من بعض الأندية في الدوري المصري بعيد عن الزمالك، ولكن لن أستطيع الحديث احتراما لهم، والأولوية لنجلي هو الزمالك، ولكن رغبة اللاعب بتيجي بعد رغبة النادي".

واختتم نادر حديثه قائلا: "أنا لست وكيلا لـ نجلي، وهو لديه وكيل برتغالي واهتمام من بعض الوكلاء في مصر".