شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يودع المثلوثى وشيفو: "أوضة اللبس" ستفقد الكثير فى غيابهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك على توديع ثنائى الفريق محمد عبد الشافى وحمزة المثلوثى بعد رحيلهما عن القلعة البيضاء.

وأعلن نادى الزمالك اعتزال محمد عبد الشافى كرة القدم، بينما رحل المثلوثى عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده مع الفريق.

ونشر شيكا فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "أشكر جمهور الزمالك العظيم خاصة الذى كان متواجداً في نهائي كأس مصر، ومحمد عبد الشافى لم يكن يعلم قدر حب الجماهير له".

وأضاف: "عبد الشافى كلمنى يوم نهائى كأس مصر وقالى بشكرك أنك ودتنى عند جمهور الزمالك لأنه شعر بحبهم وتقديرهم، عبد الشافى من أعظم اللاعبين الذين دخلوا غرفة ملابس الزمالك بالنسبة لى، ويستحق أكثر من ذلك وأشكر الجمهور الذى قدر قيمته وهو بيعتزل".

وتابع: "عبد الشافى لو تحدث لمليون سنة لن أوفيه حقه هو لاعب ضحى كثير من أجل الزمالك، ولم يختلق أي مشكلة ونشكره على أنه كان موجود كابتن وقائد في غرفة الملابس وكان مهما بالنسبة لنا وغرفة الملابس ستفتقد الكثير برحيله".

واختتم شيكا حديثه عن المثلوثى: "وحمزة المثلوثى من أول يوم لآخر يوم في الزمالك بيشتغل فقط وهو من كباتن الفريق، وشعرنا بأنه واحد مننا ولم يختلق أي مشكلة، وجمهور الزمالك بيقدر الناس اللى بتخلص وممكن بدايته لم تكن الأفضل، ولكن القدر جعله بعد وقت قليل معشوق الجماهير وغرفة الملابس ستخسر الكثير برحيله، وجمهور الزمالك عظيم وبيقدر الناس التي تخلص".