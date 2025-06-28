شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مودعا حمزة المثلوثى: واحد من اللى لعبوا بقلبهم شكرا على الإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الصفحة الرسمي لنادى الزمالك، التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق السابق، بعد رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك على "فيس بوك"، صورة حمزة المثلوثى معلقا عليها: "في لاعيبه بتمشى، وفي لاعيبه بتسيب أثر.. حمزة المثلوثى واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي.. شكرًا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

ومن جانبه، كتب المثلوثى عبر حسابه على إنستجرام: "إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتى وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادى الزمالك، النادى الذى كان بيتي، ومصدر فخرى وسعادتى على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي".

وأضاف: "لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء".

وواصل المثلوثى: "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليست فقط لجسدي، بل لروحى أيضًا، ولكن هذه هى كرة القدم، وهذه هى الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا".

واختتم المثلوثى رسالته: "أشكر إدارة النادى والجهاز الفنى والطبى وجميع العمال وكل من آمن بى ووقف بجانبي، وأشكر زملائى الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.. أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم فى كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".