شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يجتمع باللجنة العليا لتوثيق تراث النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.

وخلال الاجتماع أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بتشكيل تلك اللجنة، مؤكدًا أنها تهدف لتوثيق التاريخ العريق للقلعة الخضراء وتعريف الأجيال الجديدة من مشجعي المصري بمدى قيمة ناديهم كأحد قلاع الرياضة الوطنية المصرية.

وأشار كامل أبو علي إلى أن مجلس إدارة النادي المصري سيضع كافة إمكانياته تحت تصرف اللجنة من أجل تقديم الموسوعة التاريخية للنادي بالشكل اللائق، وكذلك بهدف تخليد أساطير النادي المصري على مدار تاريخه بالشكل الذي يليق بعطائهم الكبير.

حضر الاجتماع اللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة، اللواء ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادي، محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة، عبود الخضري نجم المصري السابق، والدكتور محمد فاروق مدير المركز الاعلامي للنادي.