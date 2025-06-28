شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات سوبر فى الطريق.. خطة شاملة يقودها المدير الرياضى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادي الزمالك التحرك بقوة في ملف التعاقدات الصيفية، بعد أن وضع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد، خريطة واضحة ومحددة لاحتياجات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي على رأس الأولويات التعاقد مع جناح أيمن قوي لتعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو، إلى جانب جناح أيسر لتعزيز هذا المركز بجوار مصطفى شلبي، كما يسعى الزمالك لضم لاعب ارتكاز (مركز 6) بمواصفات دفاعية قوية لتأمين وسط الملعب، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي هدّاف يمتلك قدرات خاصة على التسجيل من أنصاف الفرص.

ويهدف الزمالك من هذه التعاقدات إلى إعادة تشكيل الفريق على أسس قوية فنيًا وبدنيًا، بما يضمن المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وتُعد هذه التحركات بداية حاسمة لعهد جديد داخل القلعة البيضاء، مع وعود بميركاتو قوي يلبي طموحات الجماهير ويعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية في صدارة المشهد الكروي.