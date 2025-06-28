شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يرفض الإعارة مجددا ويطالب الأهلى بالبيع النهائى أو فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

طلب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي النجم الساحلي التونسي الرحيل بشكل نهائي حال عدم حاجة الفريق لخدماته أو فسخ العقد مع القلعة الحمراء.

وأبلغ كريستو عن طريق وكيل أعماله إدارة الأهلي برغبته في الرحيل بشكل نهائي رافضاً فكرة الإعارة مُجدداً، وشدد على أنه يُرحب بشدة في الرجوع للقلعة الحمراء، أما إذا كان الفريق لا يحتاج خدماته فمن الأفضل -حسب رؤيته- الرحيل النهائي وليس على سبيل الإعارة مرة أخرى.

ورحل كريستو من الأهلي الصيف الماضي لنادي النجم الساحلي التونسي، غير أن الأخير رفض شراء اللاعب نهائياً، كما رفض تجديد الإعارة قبل أن يطلب اللاعب التونسي الرحيل من الأهلي بشكل نهائي، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق، يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الإسباني لأداء الفريق في البطولة العالمية، خاصة أنها كانت أول ارتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.