شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الإبقاء على وائل القبانى فى منصب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك، الإبقاء على وائل القبانى فى منصب مدير الكرة للفريق الكروى الأول، بالموسم الجديد، خاصة أنه أثبت كفاءة خلال الفترة التى تولى فيها المهمة مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى.

وينتظر الزمالك حسم ملف المدير الفنى الجديد من أجل تحديد مصير وائل القبانى، خاصة أن لجنة التخطيط أوصت باستمرار القبانى فى منصب مدير الكرة لقدرته على فرض السيطرة على أوضة اللبس.

لم يحسم مسئولو نادى الزمالك مصير معسكر الإعداد الخارجى لفريق الكرة الأول، الذى سيقام فى المرحلة المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد، والمقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.

وينتظر الزمالك حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد، حتى تتم مناقشته فى أمر المعسكر الخارجى، حيث سيعمل جون إدوارد المدير الرياضى على تلبية طلبات المدرب، سواء بإقامة معسكر خارجى أو إقامته فى أحد المحافظات، ومدته.

ويمتلك الزمالك عرضًا لإقامة معسكر إعداد خارجى سواء فى ألمانيا أو هولندا، إلا أن الإدارة تنتظر قرار المدير الفنى الجديد لتحديد مصير المعسكر فى الفترة المقبلة.

وبدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك لإيجاد عروض تسويقية لأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول، تم قيدهم بالفعل ضمن القائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المادية من بيعهم أو إعارتهم.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين: مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، وحسام أشرف، حيث قررت إدارة الكرة بالنادي عرضهم للإعارة أو البيع خلال الفترة المقبلة، أو إدخالهم ضمن صفقات تبادلية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة من أندية أخرى.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الزمالك لتقليص عدد اللاعبين غير المشاركين بانتظام، وفتح المجال أمام تدعيمات جديدة تواكب طموحات الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع سعى الإدارة إلى تقليل معدل الأعمار ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة الأساسية.

وشهدت القائمة الأولى التى يستعد الزمالك لإرسالها إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد، عدم إدراج اسم عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبى الفريق، وكذلك حمزة المثلوثى، وكشف مصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القائمة تضم اللاعبين الذين تستمر عقودهم مع الفريق بينما من ينتهى عقده لم يتم إدراج اسمه بالقائمة الأولى.