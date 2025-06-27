شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 14 مساهمة متنوعة للتوجولي ياو أنور مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، على تسليط الضوء على موسم التوجولى ياو أنور مهاجم البنك الأهلى الرائع، بعدما نجح في قيادة الفريق للمركز الخامس في الدورى ونهائى كأس عاصمة مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك"، فيديو لمساهمات ياو أنور مع البنك الأهلى معلقا عليه: "14 مساهمة متنوعة.. موسم أكثر من رائع قدمه التوجولي ياو أنور بقميص البنك".

جدير بالذكر أن نادى البنك الأهلى تعاقد مع التوجولى ياو أنور من نادى الإسماعيلى مقابل 25 مليون جنيه في صفقة قوية جدا أثبتت نجاحها.

وفى سياق آخر، قرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم. ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.