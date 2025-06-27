شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يضم محمد أبو جبل موسمين.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس انضمام محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين في صفقة انتقال حرة.
كان عقد محمد أبو جبل مع فريق البنك الأهلى انتهى بنهاية الموسم الماضى.
وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.
وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.
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