شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي يانيك فيريرا يدخل القائمة المختصرة لمرشحين تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البلجيكي يانيك فيريرا القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن يانيك فيريرا الذي من مواليد 1980، وتولي وسبق وتولى قيادة فريق ستاندارد لييج البلجيكي والفتح السعودى ونجح فى الفوز بكأس بلجيكا، دخل ضمن القائمة المختصرة لتدريب الفارس الأبيض.

ويعمل المدير الرياضي لنادي الزمالك في الوقت الحالي علي حسم المفاوضات مع يانيك فيريرا علي امل حسم الملف خلال الساعات المقبلة علي ان يتم الاعلان عن هوية المدرب الجديد منتصف الأسبوع المقبل وفقا لما هو متفق عليه مع مجلس الإدارة.