شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من كسر عظمة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ إمام عاشور نجم خط وسط النادى الاهلى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للتعافى من الإصابة بكسر فى عظمة الترقوة بعد حصوله على راحة سلبية عدة أيام بسبب الجراحة.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.