شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي الاتفاق مع زلاكة ويتفاوض مع بيراميدز لإنهاء الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الزمالك، لاتفاق مع محمود زلاكة لاعب بيراميدز الذى انتهت إعارته لصفوف سيراميكا بنهاية الموسم المنقضى، علي كافة أمور التعاقد، حيث تم عقد جلسة مع اللاعب الذى أكد رغبته في الانتقال لصفوف القلعة البيضاء وتم الاتفاق علي كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وينتظر الزمالك الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز في الوقت الحالي لحسم الصفقة، خاصة وأن اللاعب خارج حسابات بيراميدز الفنية، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على رحيله سواء بيع نهائي أو اعارة بنية البيع.

على جانب آخر، حدد مسئولو نادى الزمالك موقفهم من مصير حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك و الذى يرغب في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.

ورفض حسام عبد المجيد تمديد عقده مع الفريق، أو تعديله ، في ظل رغبته الاحتراف بالخارج، سواء في الدورى المكسيكى أو الروسى، وغيره وفقا للعروض التي يتلقاها اللاعب.

وطلب حسام عبد المجيد من الزمالك الموافقة على رحيله عن الفريق في ظل تلقيه عروضا خارجية من عدة أندية في الفترة الأخيرة حيث تلقى عدة عروض من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج الروسى، بالإضافة إلى أحد الأندية البلجيكية.

من جانبهم طلب مسئولو الزمالك من حسام عبد المجيد إحضار عرض رمسى لمناقشته و فقا لمصلحة اللاعب والنادى.

وعلم الخليج 365 أن الزمالك طلب 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق، خلال ميركاتو الصيف.

يجهز نادى سيسكا موسكو الروسى لإرسال عرضًا رسميًا لنادى الزمالك، من أجل ضم المدافع حسام عبد المجيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل اهتمام النادى الروسى باللاعب.

واستطلع أحد وكلاء اللاعبين رغبة حسام عبد المجيد فى الانتقال لصفوف سيسكا موسكو، وهو ما رحب به حسام عبد المجيد، ليبدأ النادى الروسى فى تجهيز العرض الرسمى لارساله خلال الأيام المقبلة.