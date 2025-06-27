شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على انضمام عمر الساعى للمصري فى صفقة أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادى الأهلى، على انتقال عمر الساعى لاعب خط وسط المارد الأحمر لصفوف النادى المصري ضمن صفقة انتقال أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدى للقلعة الحمراء.

ويرحب الأهلى بدخول عمر الساعى ضمن الصفقات التبادلية للحصول على الصفقات الجديدة بعد الخروج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو.

وكشف مصدر مسئول بالنادى المصرى، عن أن صفقة انتقال أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفى الجارى تسير فى مرحلة متقدمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى طلب ضم عمر الساعى لاعب النادى الأهلى ضمن صفقة انتقال أحمد عيد إلى القلعة الحمراء.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو، وهزيمة أمام بالميراس.