بطولة ويمبلدون: ألكاراس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فونييني وقمة محتملة بين غوف وشفيونتيك في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : يستهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بمواجهة الإيطالي المخضرم فابيو فونييني الـ130 عالميا بموجب قرعة سحبت الجمعة قد تسفر عن قمة في ربع نهائي السيدات بين الاميركية كوكو غوف الفائزة برولان غاروس مطلع الشهر الحالي والبولندية إيغا شفيونتيك.

يصل ألكاراس الذي تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية للنسختين الأخيرتين، إلى نادي عموم إنكلترا محققا أفضل سلسلة انتصارات في مسيرته، وهي 18 مباراة متتالية.

يسعى ألكاراس إلى أن يصبح خامس لاعب فقط يفوز بثلاثة ألقاب متتالية على الأقل في ويمبلدون في العصر المفتوح، بعد السويدي بيورن بورغ، والأميركي بيت سامبراس، والسويسري روجيه فيدرر وديوكوفيتش.

يملك اللاعب الإسباني البالغ من العمر 22 عاما، سجلا خاليا من الهزائم في مواجهتين مباشرتين حتى الآن ضد فونيني (38 عاما).

ويبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس عالميا والفائز ببطولة ويمبلدون سبع مرات، سعيه نحو لقبه الخامس والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى ضد الفرنسي ألكسندر مولر الـ40 عالميا، بينما يلتقي الإيطالي يانيك سينر، الأول عالميا، مع مواطنه لوكا ناردي الـ94.

وفي حال فرض المنطق نفسه سيلتقي سينر وديوكوفيتش في نصف النهائي، علما أن الصربي الذي بلغ المباراة النهائية للبطولة منذ عام 2018، قد يواجه المصنف أول في بريطانيا جاك درايبر الرابع عالميا في ربع النهائي.

في المقابل، يلعب الأميركي تايلور فريتس الخامس مع الفرنسي الآخر جيوفاني مبيتشى بيريكار السادس والثلاثين الذي وصل إلى ثمن النهائي العام الماضي.

وأوقعت القرعة الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالميا والأقل تألقا على الملاعب العشبية، في مواجهة لاعب فرنسي آخر هو أرتور ريندركنيش الـ70.

ويلعب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك البالغ من العمر 30 عاما والمتوج مؤخرا بلقب دورة هاله الألمانية بعدما أطاح بسينر من الدور الثاني، ضد الإسباني جاومي مونار الـ54 في الدور الاول، قبل مواجهة محتملة ضد درايبر الرابع في الدور الثالث.

ويبدأ درايبر مشواره بمواجهة الأرجنتيني سيباستيان بايس.

ولدى السيدات، تبدأ البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا مشوارها وسعيها نحو تخطي نصف النهائي للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية بمواجهة الكندية كارسون برانستاين التي تألقت في التصفيات بإقصاء الفرنسية لويس بواسون المصنفة 65 عالميا ومفاجأة رولان غاروس عندما بلغت نصف النهائي، وبطلة أميركا المفتوحة 2019 الكندية بيانكا أندريسكو الـ147 عالميا.

وتلعب الاميركية ماديسون كيز السادسة عالميا وبطلة استراليا المفتوحة على حساب سابالينكا، مع الرومانية إيلينا غابرييلا روسي الـ57.

وتبدأ وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وبطلة رولانغ غاروس على حساب سابالينكا، الاميركية كوكو غوف، مشوارها بمواجهة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا الـ42 عالميا)، وقد تواجه في ربع النهائي المصنفة الأولى عالميا سابقا البولندية إيغا شفيونتيك الثامنة والغائبة عن التتويج بأي لقب لأكثر من عام.

وتستهل شفيونتيك مشوارها بمواجهة الروسية بولينا كوديرميتوفا الـ63 عالميا.

وستواجه حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا السابعة عشرة الفيليبينية ألكسندرا إيالا الـ74 عالميا والتي تركت بصمتها في آذار/مارس الماضي بالوصول إلى نصف نهائي دورة ميامي الأميركية عقب فوزها على ثلاث بطلات في الغراند سلام اللاتفية يلينا أوستابينكو، كيز وشفيونتيك.