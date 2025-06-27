شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي عضوا بلجنة التطوير فى الاتحاد الدولى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو الاتحاد الدولي للجودو برئاسة ماريوس فايزر، تعيين مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو السابق، عضوا في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للعبة.

وحرص مسئولو الاتحاد الدولي للجودو على تواجد مرزوق علي ضمن تشكيل لجنة التطوير، للاستفادة من خبراته في اللعبة، وتجربته الناجحة خلال فترة رئاسته للاتحاد المصري.

ونجح مرزوق علي في النهوض بالجودو المصري خلال رئاسته للاتحاد، وتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها العودة لصدارة القارة الأفريقية على مستوى جميع المراحل العمرية، بالإضافة لحصد الميداليات الدولية في بطولات العالم والمحافل العالمية.

وقال الاتحاد الدولي في خطابه، أنه يثق في قدرات وخبرات مرزوق علي، وقدرته على المساهمة في تطوير أنشطة الجودو بالاتحاد الدولي، على جميع المستويات الفنية والإدارية.

وتولى مرزوق علي رئاسة اتحاد الجودو على مدار 3 سنوات، نجح خلالها في خلق جيل جديد من اللاعبين الشباب والسيطرة على البطولات الأفريقية في مراحل الناشئين والشباب والكبار، وأيضا تمكين اللاعبين المصريين من حصد الميداليات المختلفة في بطولات العالم.