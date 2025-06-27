شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم مدافع مصر المقاصة في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى إنبى في الحصول على توقيع مهند بكرى مدافع فريق مصر المقاصة، ليكون أولى صفقات النادى البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وضم مسئولو إنبى مهند بكرى في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادى الفيومى بنهاية الموسم، ليوقع لمدة 4 مواسم لتدعيم خط الدفاع.

ويجيد صاحب الـ24 عاما في مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو اللاعب الذى دخل الزمالك في مفاوضات مع المقاصة للحصول على خدماته في يناير الماضى ولكن لم تنجح هذه المفاوضات.

وفى سياق آخر، انتقل ثنائى نادى إنبى أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار إلى نادى البنك الأهلى بعد اتفاق مسئولى الفريق البترولى مع البنك الأهلى على القيمة المادية لرحيل الثنائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى الذى يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة مع الفريق وتحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس رابطة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل لا شىء.