7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 27 - 6 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرز 7 منها.. الأهلى يرحب برحيل وسام أبو علي فى الميركاتو الصيفى، ومحمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه.

الأهلى يرحب برحيل وسام أبو علي فى الميركاتو الصيفى

رحب مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على طلب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق العودة للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. قرر مسئولو النادي الأهلي، تعديل وتمديد عقد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بحيث يضمن النادي إستمرار اللاعب معه لأطول فترة مُمكنة ، وكذلك منحه راتب جيد يتناسب مع إمكانياته الفنية العالية ، ويأتي قرار الأهلي بعد إتفاق جميع الأراء في النادي على ضرورة بقاء اللاعب المالي والإعتماد عليه أساسياً بعدما قدم عروض رائعة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الأهلي من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي . الأهلي يقرر تعديل وتمديد عقد ديانج بعد رفض عروض شرائه

محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه

ينتظر محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودى السابق، القرار النهائي من النادي الأهلي سواء بعودته أو بإبلاغه بعدم الحاجة لخدماته في الفترة المقبلة، حتى يتمكن من البت فى العروض التى يمتلكها.

الزمالك يمنح المدير الفنى الجديد حرية تحديد مصير معسكر الإعدار الخارجى

لم يحسم مسئولو نادى الزمالك مصير معسكر الإعداد الخارجى لفريق الكرة الأول، الذى سيقام فى المرحلة المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد، والمقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.

العروض الرسمية تحسم رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك

حدد مسئولو نادى الزمالك موقفهم من مصير حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك و الذى يرغب في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين رغم قيدهم فى القائمة الأولى

بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك لإيجاد عروض تسويقية لأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول، تم قيدهم بالفعل ضمن القائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المادية من بيعهم أو إعارتهم.

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