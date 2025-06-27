شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف معسكر رمى الرمح بمشاركة المنتخب بقيادة الخبير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل نادي سموحة وفدًا من الاتحاد المصرى لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فوده، ضم الوفد كل من الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد والخبير الألماني الدولي Uwe Hohn، والدكتور محمد عبدالرؤوف مدير فني الاتحاد، والدكتورة داليا أمين رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى لإطلاق معسكر تدريبي مشترك يهدف إلى تطوير أداء لاعبي رمي الرمح من النادي والمنتخب.

ويتضمن المعسكر، تدريب تقني وقيم إنسانية، ويُركّز البرنامج التدريبي على ورش عمل تقنية متقدمة في رمي الرمح بقيادة "Hohn"، جلسات نفسية لدعم ثقة اللاعبين وتعزيز العمل الجماعي، هذا بالإضافة إلى أنشطة توعوية حول أهمية الرياضة في بناء المجتمعات.

من جانبه، أكد العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن هذا المعسكر ليس مجرد تدريبات فنية، بل رسالة موجهة للشباب بأن الرياضة تُعلمنا الصبر والانضباط واحترام الآخر، ويجب تعميمها بين مختلف فئات الشعب المصري.

وأكد أن وجود خبراء مثل "Uwe Hohn" في مصر من شأنه أن يمثل فرصة لتبادل الثقافات وبناء جيل يُدرك أن المنافسة الحقيقية هي مع الذات أولًا، مؤكدا ان هذا المعسكر سوف يعمل على تأهيل أبطال القوى وصقل مهاراتهم تمهيدا للمشاركات المقبلة في البطولات المحلية والإقليمة والقارية والدولية المتوقع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

ووجه فودة الشكر لنادي سموحة على حسن الضيافة لوفد الاتحاد المصري لألعاب القوى وإتاحة كل الإمكانيات الفنية للنادي أمام اللاعبين لضمان أكبر قدر ممكن من الاستفادة من هذا المعسكر، موضحا أن هذا مثال للتعاون البناء الذي يجب أن يكون سائدًا بين الهيئات والمؤسسات الرياضية.