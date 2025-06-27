شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة الزمالك استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك خطواته العملية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وسط آمال جماهيرية بعودة الفريق للمنافسة الجادة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد تقلبات فنية وإدارية أثرت على النتائج، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك للموسم الجديد.

س: كيف يستعد الزمالك للموسم الجديد على مستوى الإدارة الفنية؟

ج: أولى خطوات الإعداد كانت التعاقد مع مدير فني جديد يتمتع بخبرة في التعامل مع الفرق الكبرى، وقادر على بناء مشروع كروي طويل المدى، ويأتي التغيير الفني ضمن توجه الإدارة لإعادة بناء الفريق فنيًا ونفسيًا، بعد مرحلة شهدت تراجعًا في الأداء الجماعي والروح القتالية.

المدرب الجديد الأجنبى سيبدأ وضع تصور شامل لفترة الإعداد، يشمل تحليل أداء الفريق في الموسم الماضي، وتقييم العناصر المتاحة، والاتفاق على خريطة الإعداد والمعسكر الخارجي.

س: هل تم الاستقرار على معسكر إعداد خارجى؟

ج: تخطط إدارة الزمالك لإقامة معسكر خارجي يتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، في إحدى الدول الأوروبية أو الخليجية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، وتجهيز الفريق فنيًا وذهنيًا للموسم الجديد.

المعسكر سيتضمن مباريات ودية قوية مع أندية محترفة، لمساعدة الجهاز الفني على تجربة الخطط الجديدة، وتقييم اللاعبين عن قرب، إلا أن تحديد مكان ومدة المعسكر متوقف على قرار المدير الفنى الجديد.

س: هل هناك تدعيمات للفريق؟

ج: الزمالك يعكف حاليًا على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم مراكز بعينها عانت من النقص أو عدم الثبات، وعلى رأسها: قلب الدفاع، وسط الملعب الدفاعي، وصانع اللعب، والمهاجم الصريح والجناحين.

وقد بدأت بالفعل مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، وسط تأكيدات من الإدارة بأن التعاقدات ستكون "نوعية" وليست "عددية"، بما يتناسب مع فلسفة المدرب الجديد.

س: ما موقف الراحيلن والمعارين؟

ج: تولي الإدارة والجهاز الفني ملف المعارين أهمية كبيرة، حيث سيتم حسم موقف العائدين من الإعارة بعد تقييم أدائهم، مع تسويق بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم فنيًا، لتقليص قائمة الفريق ومنح الفرصة للعناصر الشابة.

وتُجرى مفاوضات لتجديد عقود بعض النجوم، مثل عبد الله السعيد، وحسام عبد المجيد، ومنع تكرار سيناريوهات الرحيل المجاني أو الخلافات التعاقدية.