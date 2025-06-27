شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 18 ناديا.. تعرف على نظام دورى المحترفين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌقام دورى المحترفين فى الموسم الجديد بمشاركة 18 ناديا بعد قرار اتحاد الكرة، بزيادة عدد الفرق ليصبح العدد 18 فريقا بدلا من 17 كما كان الحال الموسم الماضى.

ويشارك في الموسم الجديد من دوري المحترفين 18 فريق عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء الهبوط لأندية الدوري الممتاز وصعود المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية لدوري نايل، كما يشارك هذا الموسم أندية مسار والإنتاج الحربي ومالية كفرالزيات عقب تحقيق الصعود من القسم الثاني ب.

الأندية المشاركة في دوري المحترفين للموسم الجديد هى، أبو قير للأسمدة والسكة الحديد والقناة وأسوان وبروكسي وبترول أسيوط ووي والترسانة وبلدية المحلة والداخلية والمنصورة وطنطا‏ وراية وديروط ولافيينا ومسار والإنتاج الحربي ومالية كفرالزيات، وستضم كل مجموعة من الثلاث 6 فرق فى الموسم الجديد ويصعد منها 3 فرق للدورى الممتاز بعد القادم.

واستقر اتحاد الكرة المصري بشكل مبدئي على 31 أغسطس المقبل كموعد لانطلاق النسخة الجديدة من دوري المحترفين المصري، وذلك ضمن خطة تطوير المسابقة وزيادة تنافسيتها في الموسم الجديد.

ويأتي تحديد الموعد بهدف إعطاء الأندية فترة إعداد كافية، وضمان جاهزية الملاعب واللاعبين، في ظل اتجاه الاتحاد لتطبيق نظام جديد يواكب معايير الاحتراف وتنظيم البطولات الكبرى.