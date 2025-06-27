شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الأهلي وأليو ديانج لحسم ملف البقاء فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يرتقب مسئولو النادى الأهلي، عقد جلسة مع المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق برفقة وكيل أعماله لحسم ملف بقاؤه مع المارد الأحمر فى الموسم الجديد.

ويرفض الأهلي فكرة خروج اللاعب سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل العروض المقدمة إليه خاصة من الدوريات الخليجية ويأمل فى ترضيته مادياً بتعديل عقده لإقناعه بالبقاء داخل أسوار التتش.

وكان ديانج قد تمت إعارته إلى الخلود السعودي الموسم الماضي قبل أن يعود للأهلي قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024. وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وبطولتين للسوبر الأفريقي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.