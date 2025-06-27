شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وسلوفينيا في تحديد مراكز بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية أمام نظيره السلوفيني اليوم الجمعة في تحديد مراكز بطولة العالم المقامة في بولندا.

موعد مباراة مصر و سلوفينيا

تقام مباراة مصر وسلوفينيا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

خسر منتخب شباب اليد أمام نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي بعد الخسارة من الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس وتعادل إسبانيا مع المانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.