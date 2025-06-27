شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض المصرى البورسعيدى لضم محمود جاد فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف نادى بيراميدز تدعيم مركز حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفي الحالى، خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفنى أوصى بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى فى الانتقالات الحالية.

ويستهدف بيراميدز التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى، حيث يرى الجهاز الفنى أن جاد يعد من أفضل الحراس المتاحين على الساحة فى الوقت الحالى، وسيكون الأختيار الافضل لدعم هذا المركز فى ظل وجود أحمد الشناوى وشريف إكرامى.

ويفتح بيراميدز خط مفاوضات مع المصرى البورسعيدى لحسم صفقة محمود جاد، لاسيما وأن بيراميدز سبق وتفاوض أكثر من مرة مع المصرى لحسم الصفقة إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

يسعى مسؤولو النادي المصري، لتحصين محمود جاد، ضد العروض قبل الموسم المقبل، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده مع النادي البورسعيدي في يونيو 2026، حيث يحق للحارس المخضرم التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.

كان المصري ضم محمود جاد قادماً من إنبي، بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من موسم 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2026/2025.

حسم محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري ، لقب صاحب القفاز الذهبي، في دوري موسم 2024-2025 ، بعدما تربع على رأس قائمة أكثر حراس المرمى خروجاً بشباك نظيفة على مدار مشوار البطولة برصيد 12 مباراة.

وجاءت قائمة الحراس الأكثر خروجاً بشباك نظيفة كالتالي:

1- محمود جاد: 12 مباراة

2- محمد علاء: 11 مباراة

3- علي لطفي: 10 مباريات

4- أحمد الشناوي: 10 مباريات

5- محمود جنش: 8 مباريات

6- محمد عواد: 8 مباريات

7- الهاني سليمان: 8 مباريات

8- محمد بسام: 8 مباريات

9- المهدي سليمان: 7 مباريات

10- محمد الشناوي: 7 مباريات

11- رضا السيد: 7 مباريات