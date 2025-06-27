شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى حلم الإسماعيلى فى التتويج بدوري أبطال العرب والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 27 يونيو 2004، خسر النادى الإسماعيلى دورى أبطال العرب والتى توج بها الصفاقسى التونسى بركلات الترجيح 4/3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى بيروت عاصمة لبنان بالنسخة الأولى للبطولة.

جاء تشكيل الإسماعيلى فى النهائى مكونا من :محمد صبحي، أحمد الجمل، المعتصم سالم، عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسنى عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة.

كان الإسماعيلي قد صعد للنهائى على حساب الهلال السعودي، والصفاقسى على حساب الزمالك.

انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، فأحرز للصفاقسى تيناما نداى، فاتح الغربى، وسام العابدى، طارق التائب، بينما أهدر بابا مالك , وأحرز للاسماعيلى حسنى عبد ربه، أحمد فتحى، محمد حمص وأهدر له محمد محسن ابو جريشة وعمر جمال.

وبهذه النتيجة يتوج الصفاقسى بطلا للبطولة العربية الأولى التى أجريت على غرار دورى الأبطال الأوروبي

وكان الزمالك قد فاز بالمركز الثالث للبطولة بعد تغلبه فى وقت سابق فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الهلال السعودى 3-2.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.