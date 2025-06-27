شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات حراس المرمى الأبرز بين الأندية فى الميركاتو استعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحركا واضحا لحراس المرمى بين الأندية، مستغلين انتهاء تعاقدهم مع أنديتهم للانتقال بشكل حر إلى أندية أخرى استعدادا للموسم الجديد.

وأصبح أكثر من حارس مرمى حرا بعد انتهاء عقودهم ويحق لهم الانتقال لأى نادٍ، وهو ما حاولت بعض الأندية الاستفادة منه وتدعيم حراسة المرمى التي أصبح من أهم المراكز في الأندية.

وهناك أكثر من حارس متاح في الوقت الحالي للأندية بدون مقابل مثل محمود عبد الرحيم جنش "مودرن سبورت" والمهدى سليمان "الاتحاد"، محمد أبو جبل "البنك الأهلى"، أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد "الإسماعيلى"، بالإضافة إلى وجود صراع على بعض الحراس.

ونستعرض تحركات الحراس حتى الآن في الانتقالات الحالية.. جنش من مودرن إلى الاتحاد السكندرى

اتفق محمود عبد الرحيم جنش مع مسئولو الاتحاد السكندرى على الانضمام لزعيم الثغر في الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضى دون تجديد تعاقده.

وحرص مسئولو الاتحاد السكندرى على ضم محمود جنش بعد انتهاء تعاقد المهدى سليمان حارس الفريق الذى رفض تجديد تعاقده ليرحل بشكل رسمي عن الفريق.

محمد أبو جبل من البنك الأهلى إلى مودرن سبورت

نجح مسئولو مودرن سبورت في التوصل لاتفاق مع محمد أبو جبل لتدعيم حراسة المرمى في الموسم الجديد، بعد رحيل محمود عبد الرحيم جنش عن الفريق بعد انتهاء تعاقده.

ووافق محمد أبو جبل على الانتقال إلى مودرن سبورت بعد رحيله عن البنك الأهلى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق وأصبح لاعبا حرا، ويسعى أبو جبل لاستعادة مستواه بعد التعافى من إصابة قطع الرباط الصليبى، للعودة مجددا لمنتخب مصر.

عبد الكافى رجب من وادى دجلة إلى بتروجت

رحل عبد الكافى رجب حارس مرمى وادى دجلة عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز، ليتوصل إلى اتفاق مع بتروجت للانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

وحصل مسئولو نادى بتروجت على توقيع عبد الكافى رجب لتدعيم حراسة مرمى الفريق الذى يضم عمر صلاح ومحمد خليفة ومحمد فوزى ولكن الأخير يرغب في الرحيل لعدم المشاركة.

المهدى سليمان

رفض المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى تجديد تعاقده مع زعيم الثغر، ليصبح حاليا لاعب حر ويتنافس على ضمه أكثر من نادٍ يأتي في مقدمتهم الزمالك.