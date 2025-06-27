شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الأولى لرحيل طارق الوحش نجم الإسماعيلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 27 يونيو 2024، غادر عالمنا طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر الوحش بعد صراع مع المرض.

وكتب حساب النادي الإسماعيلي الرسمي على فيس بوك: ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان طارق الوحش أحد نجوم الإسماعيلي في فترة الثمانينات، كما تولى منصب المشرف على قطاع البراعم بالنادي.