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شئون اللاعبين تدرس استدعاء زيزو والأهلى قبل البت فى شكوى الزمالك

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شئون اللاعبين تدرس استدعاء زيزو والأهلى قبل البت فى شكوى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في الجلسة الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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