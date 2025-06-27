شكرا لقرائتكم خبر عن شئون اللاعبين تدرس استدعاء زيزو والأهلى قبل البت فى شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في الجلسة الأخيرة.

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