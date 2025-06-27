فرايزر-برايس تستهل مشاركتها الاخيرة في التصفيات الجامايكية بفوز سهل

الرياص - اسماء السيد - كينغستون : افتتحت أسطورة سباقات السرعة شيلي آن فريزر برايس مشاركتها الأخيرة في التصفيات الجامايكية المؤهلة الى مونديال اليابان في أيلول/سبتمبر المقبل، بفوز مريح في الدور الاول لسباق 100 م الخميس.

قطعت فرايزر برايس البالغة من العمر 38 عاما، المسافة بزمن 11.33 ثانية، وهو خامس أسرع زمن في التصفيات قبل نصف النهائي والنهائي الجمعة.

وأكدت فرايزر برايس، الحائزة على ثماني ميداليات أولمبية بينها ثلاث ذهبية (اثنتان في 100 م وواحدة في التتابع 4 مرات 100 م) وعشر ميداليات ذهبية في بطولة العالم، أن لقاء هذا الأسبوع سيكون ظهورها الأخير في التصفيات الجامايكية قبل اعتزالها.

وتُفيد التقارير بأن العداءة المخضرمة تخطط لإسدال الستار على مسيرتها الاحترافية المتألقة في نهاية موسم 2025، وتسعى الى التواجد مع المنتخب الجامايكي في بطولة العالم في طوكيو في أيلول/سبتمبر.

وقالت فرايزر برايس في فعالية نظمتها شركة نايكي، راعية أحذيتها، في كينغستون الاثنين: "خلال اليومين المقبلين، ستكون هذه آخر مشاركة لي في الملعب الوطني".

وأضافت: "بصراحة، إنها واحدة من تلك اللحظات التي أتطلع إليها بشوق... فليس لدي ما أخسره، بل كل ما أكسبه".

تفوقت الخميس بسهولة على كارليتا برنارد وكيمبا نيلسون.

وسجلت شيريكا جاكسون، بطلة العالم الحالية في سباق 200 م، أسرع زمن في التصفيات 11.2 ثانية، متقدمة بفارق ضئيل على تيا كلايتون (11.21 ث) التي كانت أسرع بفارق ضئيل من شقيقتها التوأم تينا كلايتون (11.27 ث).