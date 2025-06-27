شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودى السابق، القرار النهائي من النادي الأهلي سواء بعودته أو بإبلاغه بعدم الحاجة لخدماته في الفترة المقبلة، حتى يتمكن من البت فى العروض التى يمتلكها.

وينتظر محمد شريف الـ 48 ساعة المقبلة، للحصول على الرد النهائي من النادى الأهلى لتحديد مصيره، لاسيما وان المارد الأحمر يربط مصير شريف بصفقة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى، حيث سيكون من الصعب عودة اللاعب حال حسم صفقة فيصل.

فى الوقت ذاته، يترقب الزمالك موقف محمد شريف حيث تم التفاوض مع اللاعب الذي طلب عقد جلسة خاصة مع ممدوح عباس في حال الاستقرار علي الانتقال للقلعة البيضاء من أجل ضمان الحصول علي مستحقاته.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع محمد شريف منذ فترة طويلة، وقدم الفارس الأبيض عرضًا مغريًا للاعب، إلا أن شريف يمنح الأولوية للعودة لصفوف الأهلى، وإن كان ستكون وجهته الزمالك حال عدم وجود رغبة لدى الأحمر فى عودته.