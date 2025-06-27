شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينشر صورا من جولته فى أمريكا بعد مشاركة الأهلي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

نشر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي صوراً من جولته التي قام بها خلال الساعات الماضية في أمريكا حيث مازال يتواجد فيها بعد إنتهاء مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية.

واستغل وسام أبو علي الإجازة التي حصل عليها الأهلي بعد إنتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية لمدة 18 يوماً وقرر قضاء إجازته في أمريكا .

وسام أبو علي

وكتب النجم الفلسطيني وسام أبو علي اسمه بأحرف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن أحرز "هاتريك" تاريخيًا خلال نسخة البطولة عام 2025 ، وبهذا الإنجاز، انضم أبو علي إلى قائمة مرموقة من أبرز نجوم كرة القدم الذين تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال الأغلى على مستوى الأندية.

ووجه وسام أبو على رسالة للجمهور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب توديع الفريق الأحمر بطولة كاس العالم للإندية ، وجاء نص الرسالة كالتالى " بطولة للتعلم منها، مع العديد من الصعود والهبوط. بالتأكيد سأنظر إلى هذا بكل فخر وشرف عندما يمر بعض الوقت يجب أن نشكر جماهيرنا التي جعلتنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة، وهو أمر يستحق التقدير حقًا ولا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه - استمتعت بكل ثانية منه".