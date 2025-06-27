شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الرسمية تحسم رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى الزمالك موقفهم من مصير حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك و الذى يرغب في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.

ورفض حسام عبد المجيد تمديد عقده مع الفريق، أو تعديله ، في ظل رغبته الاحتراف بالخارج، سواء في الدورى المكسيكى أو الروسى، وغيره وفقا للعروض التي يتلقاها اللاعب.

وطلب حسام عبد المجيد من الزمالك الموافقة على رحيله عن الفريق في ظل تلقيه عروضا خارجية من عدة أندية في الفترة الأخيرة حيث تلقى عدة عروض من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج الروسى، بالإضافة إلى أحد الأندية البلجيكية.

من جانبهم طلب مسئولو الزمالك من حسام عبد المجيد إحضار عرض رمسى لمناقشته و فقا لمصلحة اللاعب والنادى.

وعلم الخليج 365 أن الزمالك طلب 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق، خلال ميركاتو الصيف

يجهز نادى سيسكا موسكو الروسى لإرسال عرضًا رسميًا لنادى الزمالك، من أجل ضم المدافع حسام عبد المجيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل اهتمام النادى الروسى باللاعب.

واستطلع أحد وكلاء اللاعبين رغبة حسام عبد المجيد فى الانتقال لصفوف سيسكا موسكو، وهو ما رحب به حسام عبد المجيد، ليبدأ النادى الروسى فى تجهيز العرض الرسمى لارساله خلال الأيام المقبلة.