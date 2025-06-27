مونديال الأندية: إينزاغي يؤكد أن الهلال "هنا للوصول إلى أبعد حد ممكن"

الرياص - اسماء السيد - ناشفيل (الولايات المتحدة) : أكّد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أن فريقه "هنا (في كأس العالم للأندية بكرة القدم) للوصول إلى أبعد حد ممكن"، بعد بلوغ الدور ثمن النهائي عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي 2 0 الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق الهلال فوزه الأول مع إينزاغي منذ انتقاله إليه في 5 حزيران/يونيو قادما من إنتر ميلان، بعدما كان تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد الإسباني 1 1 وسالزبورغ النمسوي سلبا.

واحتل الفريق السعودي المركز الثاني بخمس نقاط، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن النهائي، فيما سيلعب ريال مدريد متصدر المجموعة والفائز على سالزبورغ 3 0 مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال إينزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "سعيد جدا بالمباراة. كانت مرضية جدا لنا. أهنئ الفريق والجماهير والجهاز الإداري للنادي. منذ اليوم الأول لنا في الولايات المتحدة وددنا أن نكون ضمن أفضل 16 فريقا في المسابقة".

وأضاف "نحن هنا لنصل إلى أبعد حد ممكن".

وسيلعب الهلال الإثنين مع سيتي متصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو.

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين إينزاغي والإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، بعدما التقيا مرتين في دوري أبطال أوروبا حين كان الأول مدربا لإنتر ميلان.

وعلّق إينزاغي على هذه المواجهة قائلا "أعتقد أن غوارديولا مدرب رائع ومن دواعي سروري أن ألعب أمام مانشستر سيتي. كمدرب سبق أن واجهته في دوري الأبطال ونعرف بعضنا وتقابلنا أكثر من مرة. أعتقد أن المباراة ستكون قوية جدا أمام أحد أفضل الأندية وأحد أفضل المدربين".

وتابع "رأينا أن سيتي يلعب بطريقة ممتازة في مونديال الأندية. هذه مباراة نتطلع كثيرا إليها وستكون مباراة لننمو ونأخد خطوة جديدة إلى المستوى التالي".

بدوره، قال سالم الدوسري الذي سجل هدف المباراة الأول أمام باتشوكا وحصل على جائزة أفضل لاعب "أتييا ليس للمشاركة فحسب بل لنشرف المملكة العربية السعودية. كما رأيتم كان هدفنا واضحا وهو ليس خوض دور المجموعات فقط بل التأهل إلى دور الـ16".

وأضاف عن طموح الفريق بعد الوصول إلى ثمن النهائي "لا أريد استباق الأحداث ويجب أن نصعد السلم خطوة بخطوة. أول خطوة هي الصعود إلى دور الـ16".