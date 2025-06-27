شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة على انتهاء فترة القيد الأولية لأندية الممتاز من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الاتحاد المصرى لكرة القدم غدا السبت، باب القيد فى فترة الانتقالات الأولى التى تم فتحه أمام الأندية من الأربعاء 11 يونيو 2025 لتسجيل القائمة الأولى لكافة المراحل والمسابقات وسيتم غلقه غدا السبت الموافق 28 يونيو 2025، ويحق لأي لاعب لا يتم قيده في القائمة الأولية لفريقه بالرحيل والتعاقد مع نادي جديد.

وسيبدأ الاتحاد المصرى تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 - 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً فى قواعد القيد المعتمدة.

ومن المقرر أن ينطلق دورى nile فى الموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل على أن ينتهى مع الدوريات فى جميع الدول بعد موسمين استثنائيين.

يشارك فى الدورى الجديد 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التى تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء فى الدورى.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول فى شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب فى إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.