شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف المفاوضات مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم ومحاولاتهكم لتدعيم الفريق بأكثر من صفقة قوية قبل مطلع الموسم الجديد وهناك أكثر من لاعب مُرشح بقوة لإرتداء قميص المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفة الجارية وفي مقدمتهم ، ياسين مرعي مدافع فاركو ومحمد شكري ظهير أيسر سيراميكا وأحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على 20% من عائد بيع الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى إلى نادى لوجانو السويسرى، بعدما أتم اللاعب الجزائرى إجراءات انتقاله إلى الدورى السويسرى أمس الأربعاء.

وكان الأهلى قد وضع بندا فى عقد بيع قندوسى إلى سيراميكا تقضى بحصوله على 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل، وهو ما ينتظر الأهلى الحصول عليه عقب انتقال قندوسى إلى لوجانو السويسرى.

وأعلن نادى لوجانو السويسرى، أمس الأربعاء، تعاقده مع الجزائرى الدولى أحمد قندوسى قادما من نظيره فريق سيراميكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيان النادى السويسرى: "يسر نادى لوجانو أن يعلن عن وصول الدولى الجزائرى أحمد قندوسى، الذى وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيرى (حتى 30 يونيو 2028)".