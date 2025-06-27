شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز على موعد مع موسم تاريخي.. السماوي يشارك في 6 بطولات محلية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز، المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لخوض موسم استثنائي وغير اعتيادي، لاسيما وأن مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات، بخلاف البطولات التي كان يشارك بها المواسم الماضية.

وبات بيراميدز على موعد للمشاركة في 6 بطولات محلية وقارية ودولية، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وحصد أول نجمة إفريقية في تاريخه، عقب الفوز على صن داونز في المباراة النهائية.

ويشارك بيراميدز في 3 بطولات محلية وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، وبطولتين قاريتين وهما دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولة دولية وهي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

ويشارك بيراميدز في الدوري المصري وكأس مصر بشكل طبيعي، بينما يشارك في السوبر المصري بالكارت الذهبي، باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر.

فيما يشارك في دوري أبطال إفريقيا باعتباره وصيف الدوري المصري خلف الأهلي "البطل"، فيما يشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال 2025.

وأخيرا تأهل للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والتي يشارك فيها أبطال النسخ الأخيرة من دوري الأبطال في مختلف القارات الخمس.