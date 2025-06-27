شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بديل عبد الله السعيد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو نادى الزمالك على إنهاء ملف التجديد لعبد الله السعيد لاعب الفريق، في أسرع وقت في ظل عدم تجديد عقده مع الأبيض حتى الأن، حيث أن القائمة الأولى التي سيتم ارسالها لاتحاد الكرة لم تتضمن اسم اللاعب في ظل عدم تجديد العقد.

وبدأت لجنة التخطيط بنادى الزمالك تجهيز بديل عبد الله السعيد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حتى الان، على أن يكون اللاعب البديل تحت السن ، ليكون فى مركز عبد الله السعيد حال عدم تجديد السعيد مع الزمالك.

وكشف مصدر بالزمالك أن عبد الله السعيد لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الان في ظل وجود اختلافات في وجهات النظر بين اللاعب والنادى من حيث القيمة المالية للتجديد، بالإضافة إلى مدة التعاقد بين الطرفين.

ويرغب عبد الله السعيد في الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك، بالإضافة إلى التجديد موسمين في الوقت الذى يسعى فيه الأبيض التجديد للاعب مقابل 25 مليون ولمدة موسم واحد، و كان اللاعب أبدى مرونة في مدة العقد ، إلا أن المقابل المادى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

المبلغ الذى يطلبه السعيد لن يعرضه على اللاعب إلا أندية استثمارية قادرة على ضم صفقات بمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذى لم يتلق عبدالله السعيد عروض من أندية استثمارية، بالتالى من المنتظر أن تكون فرصته للتجديد مع الزمالك أكبر من أي وقت مضى.

