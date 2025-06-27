شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات يتمناها جمهور الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يوجد أكثر من لاعب مستهدف للتعاقد معه من قبل قطبي الكرة المصري، الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد وسد العجز الذي عانى منه الفريقين في الموسم الماضي.

ويوجد أكثر من لاعب يهتم قطبي بالكرة المصرية بالتعاقد معه، رغم أنهما يواجها صعوبة في ضم البعض منهما، لأسباب مختلفة، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف القطبين.

أحمد عبد القادر

يرغب الزمالك في ضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، مستغلا خروج اللاعب من حسابات ناديه بعد التعاقدات القوية التي أبرمها قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن يواجه صعوبة في أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد لموسمين قادمين مع الأهلي.

ياسين مرعي

يرغب القطبين في ضم ياسين مرعي مدافع فاركو، باعتباره من اللاعبين الذين بزغ اسمهم في الموسم الماضي، وظهر بشكل جيد أمام القطبين، ولكن سيرتدي القميص الذي يقدم العرض الأفضل لنادي فاركو.

أسامة فيصل

أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي هدف مشترك بين الأهلي والزمالك، حيث يرغب كل نادي في ضم اللاعب لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

محمد شكري

يهتم الأهلي بقوة باستعادة لاعبه السابق محمد شكري ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى باعتباره من أبرز الأسماء الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى ويرغب في حل الأزمة بتلك الجبهة بعد رحيل التونسي علي معلول.

مصطفي فتحي

يمني الزمالك وجماهيره النفس في التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالي، ولكنه يواجه صعوبة في أن ناديه يرفض التخلي عنه، رغم أن اللاعب لديه رغبة ملحة في العودة إلى ناديه.