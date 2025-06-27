شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 13 يوليو المقبل على ملعب مختار التتش، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.

رحب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بفكرة الخروج عن النادي للإعارة في الموسم الجديد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وحدد رضا سليم شرطاً نظير الموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي وهو الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء ، والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنويا، وهو ما يقف عائقا، باعتبار أن الراتب لا يستطيع أي نادي محلي تحمله بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز .

وقد يضطر النادي الأهلي إلى تحمل جزءا من قيمة راتب رضا سليم نظير انتقاله لأيا من الأندية الراغبة في ضمه وأبرزها نادي سيراميكا، والذي يرغب في دفع 300 ألف دولار فقط من قيمة راتب اللاعب المغربي، بعدما سبق وقام بنفس الخطوة مع أحمد قندوسي من قبل.

وقام الأهلي برفع اسم رضا سليم من قائمة الأهلي في يناير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات في بداية الموسم المقبل.