شكرا لقرائتكم خبر عن "هاني" سيراميكا ينافس "عيد" المصري على قيادة الجبهة اليمنى للأهلي بالميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا في منافسة مع أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي دائرة ترشيحات النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تراجع مستوى محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للأهلي.

ويتصدر أحمد هاني لاعب سيراميكا ترشيحات اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي ويأتي أحمد عيد في المركز الثاني بقائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي.

ولم يقدم محمد هاني المستوى المنتظر منه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما دفع إدارة الناي الأهلي للتفكير في ضم ظهير أيمن جديد، بناءا على رغبة خوسيه ريبرو المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

على جانب آخر، رحب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بفكرة الخروج عن النادي للإعارة في الموسم الجديد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وحدد رضا سليم شرطاً نظير الموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي وهو الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء ، والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنويا، وهو ما يقف عائقا، باعتبار أن الراتب لا يستطيع أي نادي محلي تحمله بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز .