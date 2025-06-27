شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض محمد حسن وكمال السيد للاستمرار مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات مع الثنائى كمال السيد ومحمد حسن لاعبى الفريق للاستمرار داخل صفوف الدراويش بعد انتهاء تعاقدهما بنهاية الموسم الماضى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى لتجديد عقود كمال السيد حارس مرمى الدراويش، لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل بجوار عبد الله جمال الذى بشكل مميز، وذلك بعد رحيل أحمد عادل عبد المنعم عن الفريق لانتهاء تعاقده.

كما دخل مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات مع محمد حسن لاعب وسط الفريق من أجل تجديد تعاقده والاستمرار داخل الفريق في الموسم المقبل.

وتعرض محمد حسن لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام الزمالك بقطع في وتر إكيليس في الموسم الماضى، وخضع على إثره لعملية جراحية ويخوض حاليا تدريبات تأهيلية من أجل العودة مجددا للملاعب.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق المركز الثالث بعائد 2 مليون جنيه.

وقاد تامر مصطفى فريق الإسماعيلى في 15 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش تجت قيادته 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا، ونجح في تحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر والحصول على 2 مليون جنيه.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.