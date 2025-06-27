الامارات | الشارقة تستضيف كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اختيار إمارة الشارقة لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء، من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، وينظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

ووفقاً لبيان صحافي: «تندرج هذه البطولة ضمن سلسلة من المبادرات الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي، بهدف تطوير منظومة شاملة للعبة في الهواء الطلق، وسيتم إنشاء ملعب خارجي مؤقت ومجهز بالكامل في موقع سيتم الإعلان عنه لاحقاً في إمارة الشارقة، على أن يشارك في البطولة 72 لاعباً ولاعبة يمثّلون 12 منتخباً من القارات الخمس، موزعة على النحو التالي: قارة آسيا: ثلاثة منتخبات، قارة أوروبا: ثلاثة منتخبات، قارة إفريقيا: منتخبان، قارتا أميركا الشمالية والجنوبية: منتخبان، قارة أوقيانوسيا: منتخب واحد، والدولة المستضيفة: منتخب واحد».

وتشمل المنافسات ثلاث مسابقات رئيسة هي: تتابع الفرق، وثلاثيات السيدات، وثلاثيات الرجال.