الامارات | باب التسجيل في سباق «دواثلون الثلجي» يغلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «سكي دبي» أن اليوم سيكون آخر موعد للتسجيل في سباق دواثلون الثلجي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«استوديو كرانك فتنس»، بعد غد.

وسيكون التسجيل متاحاً عبر Premier Online.

وبحسب بيان صحافي من «سكي دبي»، تستقبل الفعالية الذكور والإناث بين 13 و60 عاماً، وتدمج أنشطة الجري وركوب الدراجة الثابتة وسط درجات حرارة تحت الصفر، ويمكن للمشاركين خوض التحدي إما فردياً أو ضمن فِرَق من شخصين، لاختبار حدود لياقتهم في درجة حرارة (-4) مئوية، بدءاً من ركوب دراجة ثابتة لمسافة خمسة كيلومترات، ثم الجري لمسافة ثلاثة كيلومترات (ثلاث لفّات) أو خمسة كيلومترات (خمس لفّات).