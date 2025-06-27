الامارات | ميسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم، للعام الثاني توالياً، حيث يتقاضى 20.45 مليون دولار سنوياً، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري.

ويعكس هذا المبلغ فقط جزءاً من إيرادات ميسي (38 عاماً)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى، مثل عقد الرعاية مع شركة «أديداس»، واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة «أبل» للبث التلفزيوني.

وسيحصل ميسي على نحو 150 مليون دولار خلال مدة عقده، الممتد لعامين ونصف العام، الذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023.