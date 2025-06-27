الامارات | مبابي يتقدم بشكوى مضايقة أخلاقية ضد سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي بشكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس، أمس، مؤكداً فتح تحقيق.

ويخوض مبابي أيضاً معركة قضائية مع سان جيرمان يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جيرمان في بداية موسم 2023-2024، عندما أُجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد سبعة مواسم مع سان جيرمان.