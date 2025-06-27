شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على خوض معسكر خارجى بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

استقر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، على خوض الفريق البورسعيدي لمعسكر إعداد خارجي بتونس، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد والمقامة حالياً ببور فؤاد.

من ناحية أخرى، قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.