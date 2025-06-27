شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك لن يستطيع المنافسة وحسام عبد المجيد لو احترف سيعود للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يرى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لن يكون قادراً على منافسة الأهلي وبيراميدز في الموسم المقبل، إذا استمر بالقوام الحالي بدون صفقات قوية.

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج ملعب أون: "تعيين جون إدوارد خطوة جيدة جداً، التخصص مهم جداً، ولو تم منحه كافة الصلاحيات سينجح مع الزمالك، ويجب مساعدته مادياً، الزمالك غير قادر على منافسة الأهلي وبيراميدز بالقوام الحالي، نحتاج إلى 7 صفقات على الأقل".

وأضاف: "الزمالك يجب أن يستعد جيداً، والقدرة الشرائية للنادي يجب أن تتطور عما سبق، نحتاج تدعيم العمود الفقري، مساك وثنائي وسط ملعب ومهاجم مثل ماييلي، وطرفين يسار ويمين".

وواصل طارق يحيى: "لم أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي وتأكدت من ذلك بعد ظهوره في السفارة الأمريكية، ولكنه أخطأ فى توقيت ذهابه إلى السفارة كان قبل مباراة مهمة في الكونفدرالية".

واختتم: "حالياً ليس لدينا بديل لعبد الله السعيد، لذلك لا يمكن التخلي عنه، وأتمنى عودة جوزيه جوميز لتدريب الزمالك هو رجل المرحلة القادمة لأنه نجح مع النادي وعنده رؤية للمنافس، حسام عبد المجيد لو لم يجدد للزمالك، يجب تجميده، لأنه لو احترف سيعود إلى الأهلي".