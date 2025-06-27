شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اتظلمت فى إبعادى عن الزمالك.. أشعر بالقهر وكنت بحاسب على مشاريب غيرى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن تعجبه وحزنه للابتعاد عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية، مؤكداً أنه تعرض للظلم في هذا الأمر.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون": "مستغرب وجوايا كتير، لا أعلم سبب ابتعادي عن الزمالك، لكنني تعرضت للظلم غصب عني، بعض الناس أخذوا فترة الإعلام لتقييمي، وهذه الفترة أثرت علي نفسياً لم يكن بيدي أي شىء والبعض زعل مني، وكنت أحاسب على مشاريب غيري".

وأضاف: "كنت في الاستوديو لا يمكنني أن أفعل أي شىء لأنني في قناة فئوية وليست عامة، أذهب إلى كل مناسبات الزمالك، ولم يتحدث معي أحد، أول قرار للمجلس الحالي كان رحيلي عن القناة والنادي، أنا طارق يحيى ولي الشرف أنني شاركت في تاريخ النادي بدمي وعرقي ومجهودي".

واختتم: "الناس قرأت المشهد بشكل خاطئ فوجئت باستبعادي من النادي، أشعر بالقهر، لا أظهر كثيراً والقصة بها سوء فهم، وهذه ثاني مرة تحدث معي، أنا لا أنتمي إلا إلى نادي الزمالك، لم أكن ضد تعيين أيمن الرمادي، مدرب محترم صديقي، لكن أبناء نادي الزمالك عندما يرون ذلك يشعرون بالحزن، لست ضد الرمادي ولكن أبناء النادي كثر وناجحين".